Olympique de Marselha confirma rumores e anuncia acordo com Alexis Sánchez

O Olympique de Marselha anunciou, nesta terça-feira, que chegou a um acordo com o atacante Alexis Sánchez. O chileno, que rescindiu com a Inter de Milão na última segunda-feira, assinará seu contrato com o clube assim que passar pelos exames médicos.

Alexis Sánchez acumula passagens por diversos gigantes europeus. Antes de chegar ao Olympique de Marselha, o chileno passou por Barcelona, Manchester United e Arsenal, além da Inter de Milão. Na Europa, o jogador conquistou 12 títulos, entre eles os Campeonatos Espanhol e Italiano, a FA Cup, a Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes.

Em sua última temporada na Itália, Sánchez ajudou a Inter de Milão a ser vice-campeã do Italiano. O atacante marcou nove gols, deu cinco assistências e disputou 38 partidas.

Pela Seleção Chilena, Sánchez venceu a Copa América duas vezes seguidas, em 2015 e 2016. Representando seu país, o atacante disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e acumula 146 partidas, com 48 gols e 38 assistências.

O Olympique de Marselha começou esta temporada com o pé direito. Na primeira rodada do Campeonato Francês, a equipe goleou o Reims, em casa, por 4 a 1. No próximo domingo, os vice-líderes da competição voltam a campo às 15h45 (de Brasília), contra o Stade Brestois, no Estádio Francis-Le Blé.