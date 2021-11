Motorista de ônibus sofre mal súbito e veículo avança avenida e destrói muro de residência

Destaque



Publicado em 10 de nov de 2021 e atualizado às 21:46

Um ônibus acabou avançando uma avenida e atingindo um muro na região do centro baixo na Praça da Independência nas proximidades da prefeitura municipal de Itamaraju.

O veículo de transporte de pessoas iria acessar avenida, quando o condutor acabou perdendo o controle e atingiu o muro de uma residência.

Moradores e pessoas que transitavam pelo local, notificaram as autoridades policias acerca do acidente.

Apesar do imenso susto e prejuízos não houve registro de pessoas com graves ferimentos.

A polícia deverá apurar as causas do acidente. No entanto, as primeiras informações dão conta que o condutor teve um mal-estar.