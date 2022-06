O ônibus que levou a delegação do Boca Juniors para a Neo Química Arena, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Corinthians, na noite desta terça-feira, foi apedrejado no trajeto do hotel até o estádio.

Segundo informações iniciais, uma das janelas teve o vidro quebrado com o impacto e Jorge Bermúdez, ex-zagueiro e hoje integrante do conselho de futebol do clube argentino, ficou ferido sem gravidade nas pernas.