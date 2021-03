Onix roubado há mais de dois meses no Rio de Janeiro é recuperado pela PRF

Nesta terça-feira (02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou mais um veículo roubado. A ação foi registrada por volta das 07h50, no KM 720 da BR 101, trecho de Eunápolis (BA).

Durante fiscalização na rodovia, à equipe abordou um Chevrolet/Onix e, durante a vistoria no carro, constatou indícios de adulteração nos seus caracteres. Ao aprofundar a análise de identificação veicular, os PRFs verificaram se tratar na realidade de um veículo clonado, pois o original, possuía ‘queixa’ de roubo, registrada em 20 de dezembro do ano passado.

Questionado, o condutor informou que adquiriu o veículo em Governador Valadares(MG), pagando valor de mercado e desconhecendo qualquer irregularidade.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis.

A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.

Por | PRF