Onyx se nega a apertar a mão de Leite em debate no RS; veja fotos

Onyx Lorenzoni (PL), ex-ministro de Bolsonaro e candidato ao governo do Rio Grande do Sul, negou-se a apertar a mão do adversário na disputa pelo Palácio do Piratini, Eduardo Leite (PSDB). Ambos participaram de debate na Rádio Gaúcha nessa quinta-feira (14/10). As imagens foram compartilhadas pela jornalista Kelly Matos via Twitter.

O episódio do “quase” aperto de mão entre os candidatos ao governo gaúcho ocorreu após o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) ser acusado de homofobia — Onyx disse, em propaganda eleitoral, que, se ele for eleito, o Rio Grande do Sul teria uma “primeira-dama de verdade”, em referência à sua mulher, a personal trainer Denise Veberling.

Eduardo Leite se assumiu gay no ano passado em uma entrevista ao jornalista Pedro Bial.

No debate à Rádio Gaúcha, Onyx ainda acusou o tucano de tentar se vitimizar. “Com toda tranquilidade, o senhor, que é um ex-governador que abandonou o Rio Grande do Sul e os gaúchos, e está tentando se vitimizar”, respondeu. “Acalma teu coração, não tem nada disso, isso é falsa polêmica. Respeito tua escolha, todos que […] qualquer escolha é respeitada”.

Eduardo Leite deixou o Piratini para tentar disputar a Presidência da República, mas perdeu as prévias do PSDB contra o governador de São Paulo, João Doria.

