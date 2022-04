Open Banking pode incluir 4,6 milhões de brasileiros no crédito

O Open Banking pode incluir 4,6 milhões de brasileiros no mercado de crédito, segundo estudo da Serasa Experian. Com isso, seriam injetados mais R$ 760 bilhões na economia em 10 anos. A pesquisa analisou 15 mil pessoas no cadastro positivo.

Com o Open Banking, ou sistema bancário aberto, as instituições financeiras vão compartilhar as informações dos clientes, como o pagamento de contas rotineiras.

Segundo o economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, essa inclusão deve acontecer porque haverá uma visão melhor sobre a capacidade de pagamentos da pessoa.

Conforme a pesquisa, com o Open Banking, há um aumento médio de 49% na estimativa da capacidade de pagamento mensal da população. Segundo Rabi, existe hoje uma subavaliação.

Na análise por faixa etária, todas as idades até 60 anos tiveram aumento na estimativa do poder de pagamentos. Somente a população com mais de 60 anos registrou uma redução. Por região, o Norte liderou.

Economia Brasília Sâmia Mendes / Guilherme Strozi Gabriel Brum – Repórter da Rádio Nacional open banking banco digital 98:00