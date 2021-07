“Operação Bonjour” termina com um preso por mandado de prisão

Destaque



Publicado em 7 de jul de 2021 e atualizado às 12:18

Imagem | Reprodução

Em ação na manhã desta quarta-feira (07),Policiais Civis do SI/CATI. SUL, da 8 Coorpin, prenderam por força de Mandado de Prisão Temporária expedido pela comarca de Teixeira de Freitas, um indivíduo de 29 anos sob acusação de homicídio.

Diligências foram realizadas pelos investigadores do SI/ CATI SUL da 8a Coorpin por determinação da Autoridade Policial competente, logrou êxito em levantar informações do local onde o acusado estava homiziado e a equipe deslocou-se para o bairro Ulisses Guimarães. Chegando ao endereço receberam a informação de que o mesmo estava morando com a atual companheira no bairro Jardim Europa.

A equipe então se deslocou ao endereço e obteve exito em efetuar a prisão. O acusado é suspeito de ter participação no homicídio da vítima Pedro Paulo Santos da Silva, ocorrido em 27/12/2020, em frente ao açougue do gordo, no bairro Tancredo Neves.

Foi cumprido o mandado de prisão e logo em seguida realizada a condução para a Delegacia Territorial para os procedimentos de praxe.

Fonte |8a Coorpin