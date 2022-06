Operação Cérbero cumpre mandados em cidades paraibanas

Agentes das polícias civil e militar e do Sistema Penitenciário da Paraíba realizaram, na manhã desta quarta-feira (1º), a Operação Cérbero, em 11 cidades paraibanas.

A ação foi conduzida pelo núcleo operacional de repressão ao crime organizado. As investigações começaram após a localização de uma grande quantidade de veículos roubados na região do Brejo e litoral norte da Paraíba. Além disso, houve aumento no número de assassinatos.

De acordo com o delegado Walter Brandão, na área havia uma média de duas morte por ano, mas em seis meses, foram registrados 13 homicídios.

Há suspeita ainda de ocultação de cadáver, com a confirmação, em abril, de um cemitério clandestino na zona rural do município de Lagoa de Dentro. No cemitério, a polícia encontrou corpos de três pessoas desaparecidas desde o final do ano passado. Eram vítimas que os criminosos “viralizavam” nas redes sociais com uma série de ameaças.

O delegado Walter Brandão chamou a atenção para a quantidade pessoas com tiros nas mãos, que também cresceu na área. Segundo ele, a prática é uma espécie de punição usada pelas organizações.

Ao todo, 43 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em quatro municípios, além da capital, João Pessoa. Vinte e sete pessoas foram presas em flagrante.

Também foram cumpridos mandados judiciais contra presos que já estavam detidos em unidades penitenciárias em seis cidades do estado. Desde o início das investigações, 26 armas foram apreendidas com os criminosos.

