Operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar de Caravelas, termina com acusado presoo tentado e prende em flagrante por Posse ilegal de arma de fogo

Uma ação conjunta entre a polícia civil de Caravelas, comandada pelo delegado Marco Antônio de Oliveira Neves e do sub Tenente Lopes da 88ª CIPM, nesta quarta-feira (03) de agosto, culminou na prisão de indivíduo acusado de tentar contra vida de um adolescente.

Diligências entre os investigadores e militares do PETO, foram efetuadas no distrito de barra de Caravelas, com o objetivo de cumprir o mandado de Prisão Preventiva 800662-85.2022.8.05.0050, expedido pela Vara Criminal em desfavor de FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA (28 anos).

Pesa acusações contra, sobre o homem conhecido como “Ló“, que acabou confessando ter dois disparos de arma de fogo contra a vítima de apenas 14 anos.

O acusado chegou escapar dos policiais, sendo necessário efetuar disparos de advertência e posteriormente força moderada para conter o acusado. Que acabou detido e encaminhado à delegacia.

Em poder do homem foi encontrada uma arma de fogo cano longo Calibre 32, numeração suprimida.

O acusado foi flagranteado pela prática do crime de Posse de Arma de Fogo com numeração suprimida, encontrando-se a disposição da Justiça.

Fonte: DPC Marco Antônio de Oliveira Neves.