Operação Conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar prende autor de homicídio tentado

Publicado em 8 de out de 2021 e atualizado às 13:46

Após tentativa de homicídio, ocorrida durante a tarde de quinta-feira (07), no distrito de Posto da Mata área pertencente ao município de Nova Viçosa.

O crime foi registrado no bairro Jardim dos Eucaliptos, onde Uerles Monteiro Lima foi vítima de disparos de arma de fogo.

Em rápida e providencial reação para o positivo deslinde da ocorrência a equipe da Polícia Civil de Nova Viçosa com o apoio de uma guarnição da 89 CIPM diligenciou até o local a fim de identificar e localizar os envolvidos em tal fato delituoso.

Posteriormente foi localizado, após investigações, onde poderiam estar homiziados os autores do crime. As equipes policiais conjuntamente se deslocaram ao local, onde foi feito cerco na casa e, ao perceber a presença policial, um indivíduo tentou evadir-se pulando muros, mas foi alcançado e rendido pelos policiais e com ele, P. M, foi apreendido *01 pistola Bersa Calibre 380, sendo que com ele foi apreendida uma mochila, onde foi localizado documentos pessoais da vítima, uma chave de um veículo que foi roubado no distrito de Itabatan (Mucuri) na noite de 05/10/2021, droga (aparentando ser do tipo maconha) e quase duas dezenas de munições de arma de fogo.

Foi lavrado o respectivo flagrante em relação ao tráfico de drogas, bem como o porte ilegal de arma de fogo e munições em face de P. M (autor).

Fonte: DT de Nova Viçosa