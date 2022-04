Operação conjunta das forças de segurança retiram drogas e equipamentos criminosos de circulação

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA) apreenderam 1,0 Kg de cocaína pura na manhã de quinta-feira (14) durante fiscalização de combate a criminalidade, em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano.

As equipes resolveram abordar uma caminhonete VW/Amarok, com placas de Governador Valadares. O motorista, um homem de 23 anos, demonstrou intenso nervosismo e informações desencontradas em relação ao destino e motivo da viagem, o que levou a uma busca minuciosa no carro.

Na vistoria no interior do veículo e com o apoio de um cão farejador, os policiais encontraram um tablete de cocaína.

Também foi apreendido um equipamento conhecido por chapolin. O dispositivo é semelhante a um controle remoto, que embaralha os sinais eletromagnéticos do alarme e impede que o veículo seja trancado. Assim, os criminosos ao perceberem que o proprietário se afastou do carro, entram rapidamente furtam os objetos dentro do veículo.

Diante dos fatos, a droga, preso e demais objetos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciária, para a lavratura do flagrante pelo crime de tráfico de drogas e demais trâmites legais.