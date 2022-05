Operação contra transporte clandestino é deflagrada no Aeroporto de Salvador

Uma operação da Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob) contra o transporte clandestino foi deflagrada no Aeroporto Internacional de Salvador, nesta quarta-feira (04).

A ação foi realizada com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Transalvador e da Guarda Municipal.

Representantes dos taxistas estão no local acompanhando e comemorando a operação. “Essa operação foi iniciada após inúmeras solicitações feitas pelas cooperativas de táxis do Aeroporto, em conjunto com a Vince Airports, administradora do Aeroporto Internacional de Salvador. A situação de transportes clandestinos no aeroporto se intensificou de tal forma que criou uma condição vexatória até para o estado, tendo em vista que estamos falando do principal portal de acesso da Bahia”, diz Adriano Eugênio, diretor da Táxi Coometas.

O diretor comenta que a categoria vinha sofrendo há tempos com clandestinidade, que causa evasão de receita para os taxistas regulamentados e pagam para trabalhar no aeroporto.

“Aliado à crise financeira que o mundo vive pós pandemia, que afetou diretamente a profissão dos taxistas, o grande número de clandestinos que se fazem aqui presentes trouxe grandes prejuízos para a categoria, tirando as corridas do taxistas que ficam aqui até 12 horas para conseguir uma corrida”, desabafa.

Adriano conta que a operação foi uma vitória conquistada com o apoio da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), da Semob.

“No mês de março, nós fizemos uma reunião com todas as forças de segurança, sob o comando do um coordenador da Cotae, o senhor Dilmar Coque, onde ele fez uma ata em que incumbiu a todas essas forças se unirem para realmente limpar a clandestinidade do aeroporto”, diz.

Ele conta que imagens das câmeras de segurança do Aeroporto de Salvador já são usadas para monitorar a atividade no local e que ajudou a identificar os veículos clandestinos. Essas câmeras, segundo Adriano, seguirão sendo utilizadas e poderão servir como prova para multas aos infratores.

Feliz com a “megaoperação”, Adriano espera que a presença de transportes clandestinos caia vertiginosamente no local.

“Foi nos prometido operações frequentes. Existe um projeto, também liderado pelo coordenador (da Cotae), sobre a atuação dos órgãos públicos no combate ao transporte clandestino. Ele construiu todo um esboço e levou para o Ministério Público para que este assine um convênio com as demais forças para que essas operações seja constantes, porque já existe uma legislação específica para isso”, revela Adriano.

Procurada pelo CORREIO, a Semob confirmou que a operação foi iniciada no início da noite desta quarta e que as equipes seguem no local, mas não comentou mais detalhes.