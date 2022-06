Operação da PC de Nova Viçosa com apoio da 89 CIPM prende em flagrante portadores de arma de fogo

Nesta terça-feira (28), foi registrada uma ocorrência na delegacia de Nova Viçosa, informando que um adolescente havia agredido fisicamente a companheira de seu genitor. Além de portar arma de fogo, conforme denunciado.

Com o objetivo de captura-lo em razão do ato infracional análogo ao delito de lesão corporal, Policias Civis de Nova Viçosa, com apoio da Polícias Militares do PETO/89ª CIPM realizaram diligências e lograram êxito em encontrar mencionado adolescente próximo ao porto de Nova Viçosa.

Ao notar que os policiais sabiam da existência da arma de fogo, o menor indicou onde ela estaria guardada, qual seja uma residência na “ilha das tranqueiras”.

Em referido local foram apreendidos dois revólveres, uma espingarda cartucheira de fabricação caseira, material similar ao entorpecente maconha, dois rádios comunicadores, duas balanças de precisão, dentre outros objetos bem como duas pessoas foram presas e autuadas em flagrante delito em razão da posse de tais objetos

Os acusados prestaram depoimento e ficaram à disposição da justiça.

Fonte | Rui Pinheiro de Sousa