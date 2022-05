Operação do MP tenta prender 11 PMs acusados de corrupção no Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Corregedoria da Polícia Militar deflagraram, nesta quinta-feira (26/5), a Operação Mercenários. O alvo são 11 policiais militares acusados de corrupção, tortura, peculato e concussão (quando um servidor público usa o cargo para obter vantagens indevidas). Há mandados de prisão contra eles.

De acordo com reportagem do G1, entre os investigados, estão o comandante do 15º BPM (Duque de Caxias), o tenente-coronel André Araújo de Oliveira, e o chefe do Serviço Reservado (P2) do batalhão, o capitão Anderson Santos Orrico. O MP e a corregedoria cumprem mandados de busca e apreensão contra ambos.

Os policiais, segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), são acusados de sequestrar criminosos, torturar e pedir pagamento de resgate. Os policiais ainda são suspeitos de vender armas, vazar operações e fazer espécie de tocaia para surpreender traficantes.



Além das prisões, são cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos denunciados. As ordem judiciais foram expedidas pelo Juízo da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do RJ.

