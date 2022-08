Operação em Macarani prende três e apreende armas e drogas

Três pessoas foram presas durante uma operação deflagrada pela 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itapetinga, nesta quinta-feira (25), na cidade de Macarani. Drogas e armas foram apreendidas na ação.

“Deflagramos a operação após investigações que apontaram a guerra do tráfico como a principal causa de três assassinatos e duas tentativas de homicídios, registrados no início do mês, no município”, explicou o coordenador regional de Itapetinga, delegado Antônio Roberto Gomes da Silva Júnior.

Dois suspeitos, de 27 e 40 anos, foram localizados em suas casas, cada um com um revólver calibre 32. Já o terceiro, foi preso com 300 gramas de drogas, entre maconha, crack e cocaína.

Durante a Operação Caranys, outras duas pessoas foram conduzidas à delegacia com pequena quantidade de entorpecente para uso, sendo lavrado contra elas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ouvidas e liberadas.

“Seguimos com as investigações e incursões para identificar e prender outros envolvidos com o tráfico e homicídios na região”, ressaltou Antônio Roberto Júnior. O material apreendido seguiu para a perícia e os destidos estão à disposição da Justiça.