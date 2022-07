Operação entre polícias, termina com um preso, localização de drogas e dinheiro

Uma operação conjunta entre a policia civil de Itamaraju e Militares da 43ª CIPM, na tentativa de localizar um indivíduo acusado de efetuar vários homicídios, além de participar de um grupo que distribui e comercializa drogas na região.

Em posse de mandado de prisão em desfavor de Erly Ferreira Lima, as equipes destinaram até uma residência no bairro Vista da Pedra, com informações que o acusado estaria escondido no local, que também funcionava como ponto de comércio de drogas.

O local era residência de Matheus Neres da Silva (20 anos), que confessou as autoridades que o acusado permaneceu por um tempo, no entanto, havia deixado a localidade.

Buscas foram efetuadas no interior do imóvel, sendo encontrado vários embrulhos com sustâncias em formato de erva prensada, material análogo a “maconha” e outra amarelada tendo as características de “crack”, também cédulas de dinheiro em espécie.

Com base nas alegações e material encontrado, Matheus Neres da Silva, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, sendo flagranteado, pelo crime de tráfico de material entorpecente.

O acusado ficará detido a disposição da justiça. Rondas estão sendo intensificadas na tentativa de localizar o autor de vários homicídios.