Operação mira comércio de madeira ilegal de terra indígena no MA

A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira (3) 22 mandados de busca e apreensão e sete de suspensão da atividade econômica com intuito de inibir a extração e a receptação ilegal de madeira retirada de terras indígenas, no interior do Maranhão.

De acordo com a polícia, a madeira extraída da Terra Indígena Cana Brava, que fica nos municípios de Barra do Corda, Grajaú e Jenipapo dos Vieiras, estaria abastecendo uma rede criminosa de serrarias, oficinas de móveis e depósitos de material clandestino. As empresas alvos dessa operação ficam a aproximadamente 40 km da terra indígena.

Diversos estabelecimentos da rede operam sem emissão dos Documentos de Origem Florestal (DOF), que são as licenças obrigatórias para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa.

No período de um ano, foram registrados 117 alertas de desmatamento na Terra Indígena Cana Brava, que possui 137 mil hectares e abriga mais de 4,5 mil indígenas do povo Guajajara. Os alertas foram feitos por meio de imagens do satélite do Programa Brasil M.A.I.S – Meio Ambiente Integrado e Seguro, da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Também participaram da operação desta quarta-feira servidores do Ibama, Bombeiros, Instituto Chico Mendes e Polícia Ambiental. Os investigados responderão por receptação qualificada, depósito de produto de origem vegetal sem licença, dentre outros delitos, com penas de até nove anos de prisão.

