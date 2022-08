Operação no Ceará mira esquema de seguro-desemprego indevido

A Polícia Federal (PF) realiza nesta segunda-feira (8) uma operação no Ceará para desmontar um esquema criminoso de fraudes envolvendo o recebimento de valores indevidos de seguro-desemprego.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão de documentos e mídias para instauração de inquérito policial e individualização da atuação dos suspeitos, além de um mandado de prisão preventiva – todos em Fortaleza.

A pessoa presa é uma mulher suspeita de operar dentro do sistema criminoso com a criação de perfis falsos de pessoas físicas e jurídicas. O objetivo, segundo a Polícia Federal, era simular demissões. Os documentos falsos seriam apresentados aos órgãos competentes da capital cearense para fins de recebimento indevido do seguro-desemprego.

As investigações começaram em 2020, e apontam indícios de concessão de 55 benefícios irregulares. De acordo com a Polícia Federal, as fraudes estariam ocorrendo desde 2018.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa, com penas de até 10 anos de prisão.

Segurança Segundo PF, demissões eram simuladas para receber o benefício São Luís Sâmia Mendes/ Sumaia Villela Madson Euler – repórter da Rádio Nacional Seguro-Desemprego Ceará Operação Policial 73:00