Operação no Rio tem 11 mortos, escolas fechadas e fuzis apreendidos

Moradores da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, acordaram nesta terça-feira (24) com um intenso tiroteio entre criminosos e agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar (PM), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF).

As forças de segurança fazem na localidade uma operação para prender líderes do tráfico de drogas que atuam, também, no Jacarezinho e na Mangueira. Segundo o porta-voz da PM, coronel Ivan Blaz, 10 criminosos morreram no confronto e um ficou ferido.

Uma moradora da comunidade vizinha, da Chatuba, foi atingida por um tiro e também morreu. Ela estava dentro de casa. A comunidade não faz parte da operação. A área foi isolada para a realização da perícia.

Ainda de acordo com o porta-voz, a operação está em andamento e há confrontos na área de mata, para onde os criminosos fugiram. Além do tráfico de drogas, eles também teriam envolvimento com o roubo de cargas.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que sete fuzis e quatro pistolas foram apreendidos. Na localidade conhecida como Vacaria, 16 veículos, sendo 10 motocicletas e seis carros usados por criminosos em fuga, foram recolhidos.

Por causa da operação, 19 escolas da rede municipal que ficam na região não abriram nesta terça-feira. A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas estão acontecendo de forma remota.

Já a Secretaria Municipal de Saúde declarou que as cinco clínicas da família na região estão funcionando apenas com atividades internas.

Segurança Rio de Janeiro Leila Santos/ Sumaia Villela Cristiane Ribeiro – repórter da Rádio Nacional Rio de Janeiro Operação Policial Complexo da Penha 128:00