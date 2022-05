Operação policial contra o tráfico deixa 11 pessoas mortas no Rio de Janeiro

Uma operação policial realizada nesta terça-feira, 24, na Vila Cruzeiro – bairro do Rio de Janeiro – deixou 13 pessoas mortas e outras duas feridas. A intervenção policial contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e tinha como finalidade o combate ao tráfico de drogas na região. A PM informou que, das onze vítimas, dez delas tinham ligação com a organização criminosa Comando Vermelho. A outra morte refere-se a uma moradora local de 41 anos que foi atingida por uma bala perdida. A entrada dos agentes de segurança no local ocorreu na madrugada da terça – por volta das 4h da manhã e, após o acesso dos policiais, um intenso confronto foi registrado na região. O transporte público – como o BRT na Zona Norte e o ônibus circular que transita na região – ficaram comprometidos com a ação policial. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, trata-se da maior chacina do ano no estado. Ao todo, 11 escolas foram fechadas no entorno em decorrência dos tiroteios.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer