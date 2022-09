Operação prende mais de mil integrantes de organizações criminosas

Mais de mil integrantes de organizações criminosas foram presos, durante a segunda fase da operação Cangalha, em todos os estados do Nordeste do país. Durante um mês, policiais de diversas instituições, coordenados pelo Ministério da Justiça, foram às ruas de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, onde cumpriram quase 900 mandados de busca e apreensão, além das prisões.

Entre 15 de agosto e 14 de setembro, foram apreendidas quase 8 toneladas de drogas ilícitas, 100 veículos, 245 armas e mais de R$ 500 mil em valores. A justiça ainda autorizou bloqueios que ultrapassam os R$ 20 milhões dos investigados.

O diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Fernando Oliveira, explica que a operação foi executada depois que o Ministério passou a monitorar a atuação de facções criminosas e tentativas de se instalarem no Nordeste. O que, segundo ele, gerou aumento no índice de homicídios e de conflitos.

Além da operação nas ruas, também houve fiscalização em 42 presídios da região Nordeste. Por lá, os policiais encontraram mais de 300 aparelhos de celular e mais de 220 armas brancas artesanais.

De acordo com o Ministério da Justiça, os 30 dias da operação equivalem a prejuízos estimados em R$ 7 milhões ao crime organizado.

Segurança Brasília Operação cangalha Organizações Criminosas