Operação prende suspeitos de desvio de dinheiro público em Itatiaia

Seis pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra suspeitos de desvio de dinheiro público em Itatiaia, no sul fluminense. A ação faz parte da terceira fase da Operação Apanthropía.

Entre os presos estão “Vaninho”, vereador de Itatiaia e Clébio Pereira, o “Jacaré”. Foram apreendidos na casa de Clébio, cerca de R$ 29 mil reais e mais de US$ 3 mil.

Cinco vereadores e um suplente foram afastados de suas funções na Câmara Municipal, o que corresponde a mais da metade dos 11 parlamentares do legislativo local.

No total, 15 pessoas foram denunciadas sob a acusação de participação no esquema de corrupção, entre eles, quatro ex-secretários municipais e um ex-procurador-geral. De acordo com o Ministério Público, o grupo é acusado de crimes como a nomeação de funcionários fantasmas e fraudes em contratos e licitações.

As investigações apontam ainda que organização criminosa seria composta por agentes públicos que receberam dinheiro para se omitirem em fiscalizações. A denúncia não envolve a gestão atual da prefeitura de Itatiaia.

Em nota divulgada em sua rede social, a defesa de Clébio informa que o candidato não tem contrato em Itatiaia nem é ligado a nenhuma sociedade empresarial que tenha negócios com o município.

O texto diz ainda que o empresário confia na justiça e que segue focado em sua campanha para deputado federal.

Procurada, a assessoria do vereador Vaninho informou não ter nada a declarar. E a defesa do parlamentar não foi encontrada.

