Operação Unum Corpus encerra o dia com mais de 100 mandados cumpridos

Dos 108 alvos, 54 respondem por crimes de homicídio e tráfico. Armas e drogas também fazem parte do saldo da operação

Com a prisão de pessoas envolvidas com crimes contra a vida, violência doméstica, estupro de vulnerável, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, a quarta fase da Operação Unum Corpus, deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin), em diversos municípios baianos, nesta sexta-feira (18), chega ao final com 108 mandados de prisão cumpridos, dentre os quais, nove também foram autuados em flagrante.

Nas quatro fases da operação 293 pessoas tiveram mandados de prisão cumpridos e foram autuadas em flagrante por diversos crimes. Entre os 108 presos nesta sexta-feira (18), 26 são acusados de homicídios, 11 por estupro de vulnerável, 28 por tráfico de drogas, nove por violência doméstica e 34 por crimes contra o patrimônio e outras modalidades.

Durante as ações, que envolveram 421 policiais civis das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), também foram apreendidos 16 armas de fogo, 4,3 quilos de drogas, duas motocicletas e um veículo. A diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo avaliou a operação.

“O sucesso é previsível, considerando a dedicação dos nossos policiais para a melhoria da segurança pública, no interior do estado. Estas prisões, além de retirar criminosos do convívio social, subsidiam a elucidação de diversos crimes, principalmente os praticados contra a vida e o tráfico de drogas”, afirmou.

