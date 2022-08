Operação “Vendaval”, culmina em vários investigados presos

A polícia civil de Teixeira de Freitas em ação conjunta com a 87ª CIPM cumprem uma serie de mandados de prisão temporária de busca e apreensão.

A ação aconteceu nesta terça-feira (09) de agosto, sendo cumpridas as BUSCA, APREENSÕES E PRISÃO TEMPORÁRIA com base na determinação do documento de nº 8007642-12.2022.8.05.0256.01.0008-23 expedidos pela VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE TEIXEIRA DE FREITAS.

A operação intitulada VENDAVAL, visa coibir o tráfico de drogas na cidade, bem como repreender o grupo do traficante local conhecido como JHOW – J. L.DA S. B., que coordena o tráfico de dentro do CPTF.

As investigações continuam e apontam o envolvimento de mais pessoas. No entanto, 04 acusados foram presos.

Os presos se encontram a disposição da justiça na carceragem da DT de Teixeira de Freitas.

Fonte | SI da 8ª Coorpin