Operário morre após ser atingido por máquina na Bahia

Um operário, que trabalhava na construção de um trecho da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), na cidade de São Desidério, no Oeste da Bahia, morreu após ser atingido na cabeça por uma máquina do tipo betoneira. A vítima foi identificada como Robson Gonçalves da Silva, de 34 anos, era natural de Barreiras, também no Oeste do estado. Colegas de trabalho relataram que o operário subiu na betoneira para colocar materiais, quando uma das hélices da máquina o atingiu. O funcionário não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada de uma equipe médica. A obra é de responsabilidade do Exército, em parceria com a Construtora Engenharia e Construções e Ferrovias S/A (Valec). O trecho faz parte dos 18,3 quilômetros da ferrovia entre os municípios de Bom Jesus da Lapa e São Desidério.