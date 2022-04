Operário morre em acidente de trabalho em obra da Fiol

Um homem, identificado como Robson Gonçalves da Silva, de 34 anos, natural de Barreiras, no oeste da Bahia, morreu nesta quarta-feira, 30, enquanto trabalhava na construção da Ferrovia Oeste Leste (Fiol), próximo ao Povoado de Almas no município de São Desidério.

Robson trabalhava junto a uma betoneira, e, segundo o blog Braga, ao fazer o abastecimento com concreto foi atingido na cabeça por uma das lâminas do equipamento.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e uma equipe foi enviada para realizar os trabalhos periciais.

O corpo foi encaminhado para exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, e liberado na manhã desta quinta-feira.