Oposição se aproxima dos 200 prefeitos com apoio confirmado na sucessão estadual

Já chega a quase 200 o número de prefeitos que anunciaram oficialmente apoio ao ex-prefeito ACM (União Brasil) na disputa pelo governo do estado. De acordo com levantamento feito junto à coordenação política da pré-campanha de Neto, aproximadamente 190 prefeitos haviam formalizado publicamente adesão à candidatura oposicionista até a última sexta-feira, em meio a um intenso processo de debandada de políticos que integram o arco de partidos aliados ao PT na Bahia. Os dois últimos foram os prefeitos de Santaluz, Arismario Júnior (Avante), e de Caturama, Paulo Mendonça. A expectativa é a de que a marca de 200, quase metade dos 417 cidades baianas, seja atingida ainda esta semana, com a nova leva de anúncios prevista para os próximos dias.

Na surdina

O comando da pré-campanha de Neto garante, entretanto, que o número real de prefeitos é maior. Isso porque a conta exclui aqueles que ainda não assumiram publicamente o embarque na oposição para evitar retaliações do governo Rui Costa (PT) antes do período eleitoral.

Plano para penar

É cada vez mais intenso o drama enfrentado pelos usuários do Planserv que precisam de atendimento hospitalar de emergência em Salvador, mas amargam esperas que duram até oito horas. O sufoco deflagrou uma recente onda de queixas nas redes sociais e veículos da imprensa, evidenciando o caos que afeta os mais de 500 mil usuários do plano de saúde dos servidores públicos do estado.

Descendo a ladeira

Sem aumentar o repasse à rede de unidades conveniadas há seis anos, o Planserv oferece hoje um leque bastante reduzido de atendimento qualificado aos seus segurados. A queda na oferta de serviços de emergência sobrecarregou hospitais que ainda aceitam beneficiários do plano, como o Santa Izabel, e os deixou sob a iminência de colapso.

Início da agonia

A tormenta que atinge os usuários do Planserv é resultado de um processo iniciado a partir de dezembro de 2017, quando a empresa Qualirede foi contratada para gerir o plano dos servidores. De lá para cá, houve um gradual enxugamento da rede hospitalar credenciada e de médicos especialistas.

Sobe-desce

Cacique do PT baiano ficaram animados com a última pesquisa do Instituto Paraná sobre as intenções de votos do eleitorado gaúcho na disputa presidencial, divulgada no sábado. Nela, o ex-presidente Lula (PT) tem 34,2%, contra 40,1% do presidente Jair Bolsonaro (PL). É a primeira vez que Lula surge próximo do empate técnico com o rival no Rio Grande do Sul, reduto forte do bolsonarismo.

Chega pra lá

Ex-prefeito de Ipiaú, marido da atual prefeita, Maria das Graças (PP), e herdeiro de um império empresarial, José Andrade Mendonça deu um pito daqueles no deputado estadual Eduardo Salles (PP). Em suma, o acusou de ir às rádios tomar para si a paternidade de obras conquistadas por sua esposa. “Gosto do político que trabalha, mas não de mentira”, postou em suas redes.