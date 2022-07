Os 5 melhores Jogos para jogar no PC com o Xbox Game Pass

O PC Game Pass é a plataforma de games mais completa do mercado, e a Xbox preza muito para manter um catálogo sempre bem variado e muito atrativo, que sempre contribui para a diversão dos fãs.

E para ajudar a encontrar o próximo jogo favorito da nossa comunidade, mostrando que nos PCs temos jogos incríveis para todos os gostos, a seguir, você confere cinco jogos que são perfeitos nos PCs. Juntamos muita diversão, interação e união para os gamers que gostam de passar o tempo no seu setup:

Halo



A maior franquia do Xbox agora conta com Halo Infinite, que chegou para roubar toda a atenção dos jogadores. E com Halo: The Master Chief Collection, você pode jogar todos os títulos da lendária série sem perder nenhum detalhe da história. Ambos estão presentes no serviço.

Forza Horizon 5



O último lançamento da série Horizon, lidere impressionantes expedições pelo mundo aberto vibrante e em constante evolução nas terras mexicanas. Participe de corridas divertidas e sem limites enquanto pilota centenas dos melhores carros do mundo.

Age of Empires IV



Um dos jogos de estratégia em tempo real mais adorados retorna à glória com Age of Empires IV, colocando você no centro de batalhas históricas e épicas que moldaram o mundo. Agora, apresentando ferramentas poderosas para criadores com o Content Editor.

Age of Empires IV leva os jogadores em uma jornada através dos tempos, enquanto comandam líderes influentes, constroem reinos expansivos e lutam em algumas das batalhas mais críticas da Idade Média.

Minecraft Dungeons



Minecraft Dungeons é um jogo eletrônico dungeon crawler desenvolvido pela Mojang Stockholm, Mojang Shanghai e Double Eleven e publicado pela Xbox Game Studios.

Enfrente as masmorras sozinho ou junte-se a amigos! Até quatro jogadores podem lutar juntos em níveis cheios de ação, repletos de tesouros e extremamente variados – tudo em uma missão épica para salvar os aldeões e derrotar o malvado Arch-Illager!

Star Wars Jedi: Fallen Order

Ao assinar o PC Game Pass, o jogador tem acesso também a todo catálogo da EA Play, onde é possível encontrar Star Wars Jedi: Fallen Order, que é um jogo eletrônico de ação-aventura desenvolvido pela Respawn Entertainment e publicado pela própria Electronic Arts.

O jogo é ambientado no universo Star Wars, cinco anos após o Episódio III – A Vingança dos Sith, e conta a história de Cal Kestis, um jovem Padawan que está sendo perseguido pelo Império Galático enquanto tenta completar o seu treinamento e restaurar a Ordem Jedi.

Xbox Game Pass e PC Game Pass



Com planos para PC ou Console, por R$29,99/mês, ambas opções recebem títulos exclusivos de Xbox já no lançamento, além de incluir descontos e ofertas. A diferença é que a versão de PC inclui o EA Play, a plataforma da Electronic Arts com jogos e conteúdos exclusivos da empresa.

Por R$ 44,99 por mês, o usuário tem acesso ao pacote completo de assinatura da marca, que conta com os mesmos aspectos da versão de computador e ainda inclui a Live Gold, que oferece jogos gratuitos por mês e permite acesso aos jogos online.

Este combo de benefícios pode ser aproveitado tanto nos Xbox Series X|S, Xbox One e no PC.