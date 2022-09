Os estados dos gamers que mais usam Spotify enquanto jogam vão te surpreender

Para muita gente, música e games andam juntinhos, sobretudo aqueles que jogam sozinhos e não precisam ficar conversando com outros jogadores num multiplayer, por exemplo. A Pesquisa Game Brasil (PGB) desse ano, juntamente com o Spotify, trouxe dados surpreendentes sobre os hábitos dos gamers em relação à plataforma de streaming de áudio e aos dois principais consoles do mundo, o PlayStation e o Xbox.

De acordo com a PGB, 62,5% dos entrevistados têm costume de acessar o Spotify. E música é um elemento crucial dos jogos e da vida dos gamers: 45,5% escutam música enquanto jogam, segundo a pesquisa.

O que surpreende mesmo é que as duas unidades da federação do país MENOS populosas lideram o ranking de mais ativos no Spotify com os consoles e que mais escutam playlists do universo gamer na plataforma nos últimos 90 dias: Amapá e Roraima, respectivamente.

Com uma população de cerca de 880 mil pessoas (dados do IBGE de 2021), o Amapá está no top do ranking de estados brasileiros mais ativos nos consoles PlayStation e Xbox no Spotify, seguido por São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Já Roraima, com pouco mais de 650 mil habitantes, está em primeiro quando o assunto é estados brasileiros que mais escutam playlists do universo gamer no Spotify.

A pesquisa também trouxe dados sobre os estilos musicais mais ouvidos no Brasil e no mundo pelos gamers. Aqui, pouca surpresa, ao menos para mim. Apesar dos rankings de músicas mais tocadas no país serem dominados pelo sertanejo, as gerações mais novas, sobretudo a Geração Z, têm outro gosto musical, segundo minha percepção.

No Brasil, os estilos mais ouvidos são, nesta ordem: funk carioca, trap, rap, pop e rock. No mundo, no PS, os gêneros top 5 são: rap, trap, hip hop, pop e música latina. Já no Xbox, a lista é composta por rap, trap, hip hop, pop e rock.