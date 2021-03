Os itamarajuenses se despedem do ex-prefeito ALUYR TASSIZO CARLETTO

Mais conhecido com Tassizo Carletto, é um ex- madeireiro que veio do Estado do Espírito Santo para a Bahia, na segunda metade da década de 1970, estabelecendo-se inicialmente no município de Guarantiga, com o intuito de seguir na exploração do comércio de madeira.

No ano de 1979, com o seu espírito empreendedor, Tassizo Carletto adquiriu três ônibus da antiga empresa “Expresso Guaratinga” e passou a explorar o ramo de transporte de passageiros. No ano seguinte, adquiriu mais alguns ônibus da “Expresso Itamaraju”, passando operar nas linhas de Itamaraju para Nova Alegria, Jucuruçú, Cajuita São João da Prata e Guaratinga, ocasião em que o seu empreendimento recebeu o nome de Expresso Brasileiro e tambem passou a residir com sua família em Itamaraju.

Na décadas seguintes, com o auxílio dos seus filhos a empresa prosperou ainda mais, passando a operar em Eunápolis, Porto Seguro e adquiriu outras linhas da extinta Sulba. Atualmente a empresa, que mudou o seu nome fantasia para Brasileiro, possui mais de 500 funcionários, uma grande frota de ônibus, sendo uma das principais empresas de transporte interurbano do Estado da Bahia.

E assim, o ex-madeireiro ficou conhecido por sua disposição para o trabalho e empreendor de sucesso. Por trás do homem de posses, conquistadas com anos de muito suor e dedicação, sempre houve um ser humano muito simples, amigável, boa praça, brincalhão, que preferia degustar a boa cachaça no boteco da esquina a experimentar do bom whisky nos lugares mais requintados, e essa humildade era algo que conquistava os itamarajuenses.

No ano 2000, o seu carisma fez com que a sua entrada na política fosse cogitada, algo que foi prontamente apoiado pela família. De repente, uma das maiores campanhas eleitorais já vistas em Itamaraju soube levantar a bandeira da sua candidatura e explorar a sua história exemplar de vida, de modo que o povo itamarajuense o elegeu prefeito, ficando à frente da gestão municipal no período de 2001 a 2004.

Após essa experiência como prefeito, afastou-se da política local e passou a se dedicar exclusivamente à família e à vida de produtor rural. Era casado com a Sra. Marisete Carletto, uma fiel escudeira com quem construiu uma bela família e pode ver, com o passar dos anos, os seus filhos, destacando-se no ramo empresarial, tocando os negócios do grupo que deu origem e também destacando-se na política, a exemplo de Ronaldo Carletto que, após ter exercido mandatos como deputado estadual na Bahia, atualmente é deputado federal.

O patriarca da “Família Carletto”, apesar da sua idade avançada, encontrava-se até pouco tempo atrás cheio de muita vida, até contrair a Covid-19, sendo levado pela família para o Estado de São Paulo, onde vinha tentando restabelecer a sua saúde. Infelizmente, com o agravamento do seu quadro de saúde, o “Seu Tassizo”, como era carinhosamente chamado por todos, acabou fechando os olhos para existência terrena na manhã deste sábado (27), deixando a esposa Dona Marisette, os filhos Paulo, Ronaldo, Márcia, Leléo e Mariza, e netos.

Parabéns pelo exemplo de vida deixado, “Seu Tassizo”! Siga em paz rumo aos braços do Criador. Os itamarajuenses agradecem pela contribuição deixada ao município como empresário e como político. Que Deus conforte os seus familiares e amigos!

Por | Sidney Oliveira