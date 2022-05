Os Jogos Indígenas Estudantil Tupinambá acontecerão em Ilhéus

O VII Jogos Indígenas Estudantil Tupinambá serão realizados de 18 á 24 de Julho, na Aldeia mãe, Território Tupinambá de Olivença em Ilhéus.

O evento é multiesportivo, promovido por lideranças indígenas denominados de “Grupo de Jovens Tupinambá Paranã”, das comunidades Tupinambá de Olivença daquele município, já em sua sétima edição.

A iniciativa têm como objetivo principal promover a interação entre estudantes Indígenas das diversas etnias de escolas das redes públicas municipais e do estado, incentivando o resgate das práticas tradicionais, com atividades corporais esportiva-cultural e intercultural.

As modalidades a serem praticadas serão: Arco e flecha, Zarabatana, Cabo de guerra, Natação, Canoagem, Corrida rústica, Corrida com tora, Arremesso de Takape, futebol, Puxada do Mastro, Luta corporal, Luta com Maraká.

Os jogos são abertos para todos os públicos.

Walney Magno Jornalista DRT-6283