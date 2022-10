Os melhores jogos de terror no Xbox Game Pass

O Halloween, ou Dia das Bruxas em português, é comemorado no dia 31 de outubro em várias partes do mundo. A celebração é caracterizada por fantasias assustadoras,

doces e tradições que remetem a um mundo sombrio. Neste período, o terror ganha destaque e no universo dos games não poderia ser diferente.

Com um catálogo variado de jogos para todos os públicos, o Xbox Game Pass é uma plataforma que traz títulos incríveis de horror e suspense para quem é fã dos gêneros e

quer aproveitar toda a experiência do Dia das Bruxas jogando.

Entrando no clima de suspense da data, listamos 4 jogos de terror disponíveis no Xbox Game Pass para você se divertir muito (e levar alguns sustos!) nesse Halloween.