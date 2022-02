Os próximos sucessos do mundo digital incluem funk, trap e o reggaeton

Celebridade



Especialista em distribuição digital, Jeff Nuno, compartilha lista com importantes lançamentos que farão parte da rotina do brasileiro em breve

O mundo musical está em constante mudança, fazer uma música ter sucesso exige um árduo trabalho de estratégia para especialistas em distribuição como Jeff Nuno. Atualmente, uma das grandes chaves para medir a aceitação de uma nova faixa são as plataformas digitais, aplicativos de música como o Spotify, inclusive, já estão repletos de playlists nas quais só entram os “grandes hits do TikTok” e, por isso, as redes sociais são tão relevantes para divulgação de novos trabalhos artísticos.

Na próxima semana, projetos de diversos cantores prometem ser o novo vício dos usuários da internet, como o funk “Ela faz selfie faz carão” dos artistas Dj Olliver, Dj Patrick Muniz e Pet & Bobii. Com um som experimental, com beats e melodias feitas exclusivamente para esse projeto, a canção da Tratto Entretenimentos é dançante e já viralizou entre artistas e influencers.

Também pela Tratto Entretenimentos, no dia 04 de Fevereiro Mc Mingau, Mc Fahah & Caveirinha disponibilizarão o hit “Popozão de Mola”, enquanto Mc Maromba, Mc Buraga e também o Mc Mingau lançarão “No bega ela se solta x Pisca Pisca”. Ambas as faixas têm boas expectativas de se tornarem grandes hits nacionais.

Em outro ritmo de destaque, o artista Das Quebradas em parceria com o Dj Brisa e Loc Dog prepararam a música “Xota” para engrandecer o cenário do trap brasileiro que vem crescendo nos últimos tempos. A música estará disponível em todas as plataformas digitais a partir da meia noite do dia 02 de Fevereiro.

Garantindo a influência do exterior no meio nacional, o angolano Preto Show e o brasileiro Teo no Beat criaram a canção “Poporó” que será lançada internacionalmente no dia 04 de Fevereiro pela Central Sonora e promete divertir os brasileiros com o ritmo envolvente do reggaeton.

Sobre Jeff Nuno

Jeff Nuno, especialista e pioneiro em negócios no mercado digital no Brasil, graduado em música e MKT, começou sua trajetória no mundo da música em 2011, vendendo shows de bandas de rock e shows de sua própria banda: VIP-A. Na estréia vendeu 170 shows em tempo recorde enquanto, também, produzia e organizava eventos. A banda foi semifinalista do Grammy como “Revelation” e “Melhor Álbum de Rock”.

No ano seguinte, Jeff mergulhou de cabeça no mercado do streaming, que na época estava em seus primórdios. Ao entrar para o time de uma Distribuidora Digital, ele contribuiu para que, no mesmo ano de sua entrada, a empresa crescesse mais de 500%! E 400% no segundo ano!

No final de 2018, Jeff passou a gerenciar seus próprios negócios de distribuição digital e expandiu sua área de atuação com escritórios na Espanha, Brasil e Estados Unidos. Atualmente, é uma referência no mercado, dividindo o sucesso com seus clientes que são: artistas, gravadoras e personalidades influentes no mundo digital.

