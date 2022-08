Osasuna bate Sevilla e garante vitória na estreia do Campeonato Espanhol

Nesta sexta-feira (12/8), o Osasuna recebeu o Sevilla para o jogo de abertura desta temporada do Campeonato Espanhol. No estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, os donos da casa saíram vitoriosos por 2 a 1.

A próxima partida do Osasuna será contra o Cádiz, no próximo sábado (20/8), às 12h30 (de Brasília). Novamente no estádio Reyno de Navarra, a equipe buscará mais uma vitória na La Liga.

O Sevilla, por sua vez, volta a campo na próxima sexta-feira (19/8), às 17 horas. A equipe tentará sua primeira vitória no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, contra o Valladolid, que voltou para a primeira divisão espanhola nesta temporada.

O primeiro gol da partida foi marcado logo aos nove minutos do primeiro tempo. O argentino Chimy Ávila, do Osasuna, recebeu um cruzamento na segunda trave e cabeceou para a meta. O goleiro adversário chegou a encostar na bola, mas não conseguiu impedir o gol. Apenas dois minutos depois, Rafa Mir, do Sevilla, chegou antes que o zagueiro em uma bola cruzada na primeira trave e empatou a partida.

O gol que sacramentou a vitória do Osasuna veio na etapa final. Jon Moncayola sofreu falta dentro da área e o pênalti foi assinalado. Aos 29 minutos, Aimar Oroz deslocou o goleiro e converteu a cobrança para os donos da casa.