Oscar Schmidt revela que sofreu alucinações antes de descobrir câncer

Oscar Schmidt deu detalhes de como descobriu um câncer no cérebro há alguns anos. O ex-atleta participou do Faustão na Band na última sexta-feira (2/9) e revelou que sofreu alucinações antes de ter o diagnóstico do tumor.

“Foi nos Estados Unidos, eu estava fazendo um spa quente em uma piscina, ao lado estava minha mulher e minha filha. De repente, eu parei de responder, desmaiei! Aí ligaram para o 911 [Número de emergência do EUA], veio polícia, bombeiro, ambulância, um escândalo”, começou o atleta.

“Quando estava indo para a ambulância, eu acordei e me via em um evento no Rio de Janeiro, as pessoas passando por cima de mim. Cheguei no hospital e a primeira pergunta do doutor foi: Seu Schmidt, você sabe onde você está? Eu falei: Estamos no Rio de Janeiro. Meu filho, que estava lá, falou: Pai, nós estamos em Orlando”, relembrou Oscar Schmidt.

Após consultar seu médico pessoal, ele descobriu o tumor na cabeça de oito centímetros e tomou a decisão de vir operar no Brasil. Com a operação bem-sucedida, ele brincou ao comentar sobre o pós-operatório: “O bom é você tirar as casquinhas”, disse.

