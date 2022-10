Oscar Schmidt tranquiliza fãs e diz que está curado de câncer

Depois de dizer que interromperia o tratamento de câncer no cérebro, o ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt informou neste sábado (15/10), que está curado da doença e teve alta médica.

Na tarde deste sábado, Oscar veio a público informar que está curado da doença e que tudo não passou de um mal entendido. Veja o vídeo:

Oscar esclareceu que não interrompeu o tratamento contra a doença, como já havia dito em outras ocasiões e voltou a repetir nessa quinta-feira (13/10).

“Parei esse ano com a quimioterapia. Eu mesmo decidi. Antes, eu morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim, era um terror. Graças ao tumor, perdi esse medo. Não quero ser o melhor palestrante ou o melhor jogador. Quero ser um marido e pai melhor”, disse o Mão Santa.

Oscar tem 64 anos e convive com a doença desde 2011. Confira o comunicado divulgado pela assessoria do ex-jogador.

“Em razão de matérias/notas publicadas por veículos de comunicação e informações publicadas em redes sociais na data de ontem (sexta-feira, dia 14) e hoje (sábado, dia 15), gostaríamos de esclarecer que Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete e atual palestrante motivacional, está bem de saúde, considerado curado do câncer no cérebro contra o qual enfrentou um longo e delicado tratamento acompanhado pelo oncologista Dr. Olavo Feher desde 2013.

O ‘recorte’ dado pela mídia após entrevista concedida ao programa ‘Sensacional’, da RedeTV!, gerou uma interpretação equivocada sobre seu estado de saúde: Oscar não ‘desistiu’ do tratamento de quimioterapia, como noticiado. Durante todo o período após a extração do tumor, Oscar realizou exames de rotina regularmente, inclusive ressonâncias magnéticas, acompanhando de perto a evolução do tratamento. Recentemente, a equipe médica informou que não seria mais necessário submeter-se às sessões, uma vez que, já há bastante tempo, não há qualquer sinal da doença em seu organismo.

Diante deste cenário, recentemente Oscar encerrou o tratamento com sessões de quimio e não ‘desistiu’ do tratamento, como divulgado, recebendo alta médica. A partir de agora, o ex-jogador fará apenas acompanhamento de rotina com o Dr. Feher, uma vez que sua situação pode ser considerada como em remissão.

Oscar agradeceu o carinho e a preocupação de fãs e amigos que enviaram mensagens nesses últimos dias.

– Gostaria de agradecer imensamente o carinho de todos os fãs e amigos que me mandaram mensagens nesses últimos dias. Se teve algo de bom nesse mal entendido, foi ver o carinho de todos vocês comigo. Fiquem tranquilos: eu não desisti dessa luta. Eu nunca faria isso. Eu VENCI essa batalha”, encerra o Mão Santa.

