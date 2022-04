‘Oscilamos bastante dentro do jogo’, admite Ricardo Amadeu

O Vitória lamentou a terceira derrota seguida na Série C do Brasileiro na noite deste domingo (24) ao perder para o Ypiranga-RS, por 2×1, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. A partida foi a primeira após a demissão de Geninho do comando do time. Após o apito final, o técnico interino, Ricardo Amadeu, avaliou o desempenho da equipe.

“Acho que fizemos um jogo regular, principalmente no primeiro tempo. No segundo, a gente teve o controle das ações, até a gente empatar e ter uma caída de novo. Oscilamos bastante dentro do jogo. Novas ideias demandam um pouco de tempo para que eles assimilem, mas a gente viu uma evolução boa e vamos continuar trabalhando”, afirmou Ricardo Amadeu, que é coordenador da base rubro-negra e assumiu a função temporária na última quinta-feira (21).

“A gente sabe que a derrota é sempre complicada, mas de todo modo a gente precisa entender que é um processo de transição. Não vai ser da noite para o dia. A gente tentou colocar as ideias o mais simples possível. Os jogadores tiveram uma assimilação interessante, mas a gente sabe que é processual, demanda um pouco de tempo e isso vai acontecer naturalmente ao longo do tempo”, completou o coordenador, que segue como interino até que o Vitória anuncie um novo treinador.

Ricardo Amadeu comandou apenas dois treinamentos preparatórios para o jogo contra o Ypiranga, mas fez cinco mudanças na equipe. Uma delas foi a entrada do meia Miller, que em alguns momentos do jogo atuou como falso camisa 9. Durante a entrevista coletiva, Ricardo Amadeu explicou a escolha.

“A gente precisava mudar o cenário do time e o panorama. A gente optou por um meio-campo mais leve e um comando de ataque com uns caras mais leves, para explorar as entrelinhas do adversário. Vejo que Miller jogava assim no Atlético de Alagoinhas também, não teve problema com isso. Acredito que dentro do jogo algumas situações apareceram e isso faz parte. A mudança gera um pouco de desconforto no início, mas ao longo do tempo ele vai se adaptar, conseguir aos poucos desempenhar o melhor papel”, afirmou.

Ricardo Amadeu também comentou a saída precoce de Ewerton Páscoa do jogo. Capitão do time, o zagueiro se lesionou no começo do primeiro tempo e precisou ser substituído por Rafael Ribeiro.

“Ewerton é nosso capitão. Não só a perda do nosso zagueiro pelo lado direito. O Rafael entrou muito bem no jogo e acho que tecnicamente supriu a necessidade, mas a gente perde nosso líder em campo, um cara que comanda ali atrás, que faz com que nosso time esteja equilibrado o tempo todo. Mas acho que não abalou de forma nenhuma, pois Rafel entrou muito bem e deu conta do recado. O que aconteceu no jogo hoje faz parte, a derrota aconteceu não pela saída de Ewerton, mas pelo contexto macro”, pontuou Ricardo Amadeu.