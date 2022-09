Ousada, Jade Picon usa body mais aberto possível e expõe marquinha íntima

Bonita e talentosa! A ex-BBB, Jade Picon, comprovou para os seus seguidores que está com tudo cima. A gata publicou um registro super sexy evidenciando seu corpo bem definido.

+Na Praia, Vanessa Lopes abusa do fio-dental cavado e aproveita para empinar o bumbum

Usando um body preto cavadíssimo e com recortes bem ousados na altura da cintura, Jade mostrou suas curvas e sua maquinha íntima, provando que curtiu os dias de sol, no Rio de Janeiro.

Nos comentários do Twitter, os fãs exaltaram a beleza da atriz. “Uma obra-prima dos deuses”, disse uma seguidora. “Você é uma deusa, amor”, afirmou outra. “Rezamos para ter o corpo de Jade Picon”, brincou uma internauta.

pic.twitter.com/uxAHwUC0lT

— Jade Picon (@jadepicon) September 14, 2022

Jade Picon rebate críticas sobre sua atuação Durante coletiva de imprensa da nova novela da TV Globo, ‘Travessia’, a influenciadora e ex-BBB aproveitou para rebater as críticas que vem recebendo desde o início da sua preparação para participar da trama. “As pessoas de fato vão ter que esperar para ver”, afirmou.

“Eu já imaginei que isso geraria polêmica. Independentemente do que eu escolher fazer na minha vida, se eu for querer atuar, cantar ou só empreender, vai ter gente falando bem ou mal isso. Já estou acostumada, desde que eu tenho 12 anos, desde que eu estou na internet. Mas eu jamais deixaria de aproveitar uma oportunidade como essa, que é a maior que já apareceu na minha vida inteira, por conta do que as pessoas fossem dizer”, ressaltou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Fique por dentro de TUDO que está rolando no mundo dos famosos:

+Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, abre as pernas na praia e empina bumbum de fio-dental

+Rebolando de calcinha e sutiã, Ludmilla comemora mudanças no corpo e exibe boa forma

+Com biquíni PP, Yasmin Brunet tira cabelo da frente e revela corpo de sereia e coxas turbinadas