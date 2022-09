Outros 11 jogos deixarão o Xbox Game Pass em breve

A Microsoft revelou o próximo conjunto de jogos a serem removidos do Xbox Game Pass em meados de setembro, e é mais uma vez outro catálogo bastante grande, com 11 jogos aparentemente incluídos no total!

Dizemos aparentemente , porque a Microsoft ainda não forneceu formalmente datas para isso. Assim que tivermos mais informações sobre as datas de remoção, atualizaremos a tabela. Enquanto isso, você notará um “?” próximo às datas presumidas.

Aqui está a lista completa de jogos programados para sair em meados de setembro:

Data Jogo Plataforma 15 de setembro? A Plague Tale: Innocence Console, PC 15 de setembro? Aragami 2 Console, PC 15 de setembro? Bug Fables: The Everlasting Sapling Console, PC 15 de setembro? Craftopia Console, PC 15 de setembro? Final Fantasy XIII Console, PC 15 de setembro? Flynn: Son of Crimson Console, PC 15 de setembro? I Am Fish Console, PC 15 de setembro? Lost Words: Beyond The Page Console, PC 15 de setembro? Mighty Goose Console, PC 15 de setembro? SkateBIRD Console, PC 15 de setembro? The Artful Escape Console, PC

Como sempre, os membros do Xbox Game Pass podem obter um desconto de (pelo menos) 20% nesses títulos antes de serem removidos. Ainda estamos esperando uma revelação do que está chegando ao Game Pass em setembro, mas já sabemos de algumas adições: