Outubro Rosa Pet: Unime oferece atendimento gratuito para cadelas e gatas

No mês da campanha Outubro Rosa Pet, que traz conscientização para diagnóstico e prevenção do câncer de mama em cães e gatos, a Unime realiza uma ação gratuita, aberta à comunidade nesta quarta-feira (19), das 8h às 12h, no Hospital Veterinário da universidade.

Além do atendimento aos pets, são ministradas palestras informativas aos tutores alertando quanto à identificação de sinais que podem estar ligados ao câncer de mama em seus animais.

Aline Quintela, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Unime, enfatiza que, ao contrário do que muitos pensam, a doença também pode ocorrer em cães e gatos machos. Por isso, há necessidade de cuidados e, principalmente, de um diagnóstico precoce para tratar o problema o quanto antes. “A causa do câncer de mama envolve questões genéticas, mas também está relacionada ao uso de injeções anticoncepcionais e demais fatores. Essas orientações passadas aos tutores são fundamentais para garantir a qualidade de vida dos animais e evitar o avanço da doença, caso diagnosticada pelo profissional da área”, pontua a médica veterinária.

Além das ações ao decorrer do ano, o Hospital Veterinário da Unime oferece serviços à comunidade, tais como consultas, atendimentos emergenciais, procedimentos simples e cirurgias de alta complexidade, com cobrança mínima de taxa social.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h30 e 17h.

Serviço:

Ação Outubro Rosa Pet

Data: 19 de outubro de 2022

Horário: 8h às 12h

Local: Av. Luis Tarquínio Pontes, 600. Centro. Lauro de Freitas, BA