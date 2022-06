Ovo de 100 dias do No Limite 2022: conheça comida servida em prova

No último episódio do reality de sobrevivência No Limite, que ocorreu nessa terça-feira, 14, os competidores participaram da temida Prova da Comida.

Com a mesma dinâmica das temporadas anteriores, o desafio consiste em testar os limites do paladar dos participantes, servindo um cardápio pra lá de exótico.

Entre as iguarias inusitadas que foram servidas estavam cérebro de bode, tripa de galinha, olho de cabra e larvas.

No entanto, sem dúvidas, o alimento que se destacou durante a prova foi o ovo de 100 dias. Abaixo, entenda o que é a iguaria, como é feita, seu sabor e valor.

No Limite 2022: o que é o ovo de 100 dias?

O ovo de 100 dias é um prato originário e tradicional da cultura chinesa.

A iguaria exótica, também conhecida como ovo centenário, ovo milenar ou ovo preservado, pode ser preparada com vários tipos de ovos – como os de galinha, de ganso, de pata e até de codorna.

Apesar da popularidade do alimento entre os chineses, sua origem ainda gira em torno de especulações.

Segundo algumas lendas locais, a iguaria surgiu há cerca de 600 anos, quando um chinês percebeu que os ovos enterrados mudavam de cor, textura e sabor.

Uma outra teoria, dessa vez baseada em estudos, aponta que esse tipo de ovo surgiu a partir de uma tentativa da população de fazer com o que o alimento durasse mais tempo.

Dessa forma, poderia ser consumido em períodos de escassez de comida na região.

No Limite 2022: como o ovo de cem dias é feito?

O ovo de 100 dias passa por um preparo especial antes de ser enterrado: ele é envolto de uma mistura que contém argila, cal, cinzas, sal e amido de arroz.

Em seguida, o alimento é introduzido no solo, onde fica por semanas ou até anos, dependendo da região e forma de preparo.

Quando pronto, ele é usado no preparo de alguns pratos típicos chineses ou consumido em sua forma crua.

No Limite 2022: qual o gosto do ovo de 100 dias?

Degustar o ovo de 100 dias requer estômago. Sua aparência não é nada agradável aos olhos.

A gema fica com coloração esverdeada, variando entre verde claro e verde escuro. E a clara apresenta uma tonalidade amarronzada.

Já o sabor não é tão excêntrico: a gema fica com uma textura cremosa, no entanto, seu gosto e cheiro são acentuados, lembrando queijos.

A clara fica com textura semelhante a de uma gelatina incolor, quase sabor algum.

No Limite 2022: quanto custa o ovo de 100 dias?

Na China, o ovo de 100 dias pode ser comprado facilmente em supermercados.

Já no Brasil, a iguaria pode ser encontrada em restaurantes localizados no Bairro da Liberdade, em São Paulo.

O valor do prato pode variar, sendo vendido a partir de R$ 5 reais a unidade.

Vídeo: assista aos participantes comendo o ovo de cem dias