PA vence prova do líder e está na final do BBB 22

Paulo André venceu, nesta sexta-feira (22), a última prova do líder do BBB 22. A prova de resistência iniciou no final da noite desta quinta-feira (21) e foi encerrada nesta sexta, após mais de 19 h.

A prova começou logo após a eliminação de Pedro Scooby durante o programa ao vivo.

A prova teve foi encerrada após um erro de Arthur Aguiar, que deixou de apertar o botão da estação “Carga”. O brother chegou a questionar possível erro da produção, mas a eliminação foi confirmada. Paulo André consolou seu adversário e afirmou: “Não vou comemorar em respeito”.

Com a vitória, PA garantiu uma vaga na final do programa, além de ter ganhado os benefícios de líder. DG, Eliezer e Arthur estão no paredão.