Pabllo Vittar assustou seus fãs durante uma apresentação na noite desta terça-feira (11), em Manaus, ao tropeçar e cair do palco sobre a plateia.

Ela apresentava o hit “Amor de Que” no evento “Fervo com a Pabllo” quando caiu do palco, mas se recobrou rapidamente.

Pabllo acabou ficando com alguns arranhões e um machucado no braço, mas disse que estava “forte”.