Pabllo Vittar coloca volume pra jogo e aposta em biquíni PP marcante para exibir sua boa forma

Ousada! A cantora, Pabllo Vittar, usou seus stories nesta segunda-feira(5), para mostrar toda a sua potência com um biquíni PP super cavado, destacando a sua boa forma.

+De mini saia e exibindo a boa forma, Sabrina Sato quase mostra demais durante Rock in Rio

Em uma foto, a cantora subiu a temperatura e decidiu mostrar que escolheu um biquíni preto para desenhar suas curvas e destacar as tatuagens em seu corpo, com uma peruca ruiva, usando toda a sua sensualidade para disparar um olhar penetrante.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a imagem e elogiaram a abundância da Pabllo. ” Nossa, que linda”, disse um fã. “Perdido nas tatuagens e curvas desse corpo”, comentou outro.

Pabllo Vittar surge com calcinha cavada para divulgar sua nova música A cantora usou suas redes sociais neste fim de semana para divulgar o seu novo single com cantora australiana Betty Who, o remix da canção “She Can Dance”. Com uma calcinha bem cavada e um top, Pabllo surgiu encarando a câmera e desfilando sua boa forma.

Além disso, a drag queen colocou sua nova ‘lace’ cumprida para jogo. “Ouça SHE CAN DANCE REMIX feat @bettywho em todas as plataformas digitais 🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas enlouqueceram com a divulgação. “Assim cê quebra a gente gata ”, disse um seguidor. “Tem noção do quanto ficou boa essa música?”, comentou outro. “Um corpo é um corpo ”, afirmou um fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)

