Pabllo Vittar expõe cantadas de Arthur Picoli e ex-BBB nega interesse: ‘Não pegaria’

O ex-BBB Arthur Picoli se manifestou após a cantora Pabllo Vittar expor que recebe cantadas dele no Instagram. Durante o “MTVixe”, a artista foi questionada se ficaria com Gil do Vigor e Arthur, ambos ex-participantes do “BBB 21”. “Ficaria com o Gil, é muito bonito, muito belo. O Arthur está só de ‘miguezinho’ no inbox do Instagram. Não vou mentir, falo mesmo. Então, Arthur, já estou falando aqui, se você quiser me pegar, venha com tudo, querido, porque eu não estou nem aí, eu quero mesmo”, respondeu Pabllo aos risos. A revelação da cantora virou assunto nas redes sociais e o crossfiteiro se pronunciou negando que tenha interesse em viver um affair com a drag queen.

“Não é a primeira vez que sai esse tipo de comentário, não tenho culpa de tratar todo mundo bem, esse é meu jeito de brincar, assim como eu sei que quando as meninas são gentis, isso não quer dizer que elas estão me dando mole ou querem me pegar, entendeu? Eu sou assim com todo mundo, com meus amigos, faço esse tipo de brincadeira”, começou dizendo o ex-BBB. “Não estou me justificando, até porque a Pabllo Vittar é gostosa para caralh*, mas isso não quer dizer que eu pegaria. Fiz esses comentários dentro da casa [do ‘BBB’], falei disso na casa, então não é segredo para ninguém. Agora, fica uma coisa bem distante, um abismo, entre elogiar e pegar a pessoa, querer algo com a pessoa, parem de show”, concluiu Arthur, que também comentou que deixou de usar o Twitter “para não ver merda”.

