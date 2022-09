‘Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez’ é o documentário mais visto do mundo pela HBO MAX

Lançada em 21 de julho de 2022, a série documental ‘Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez’, se tornou a mais assistida do mundo pela HBO MAX por mais de três semanas consecutivas.

Gloria Perez, mãe da atriz, comentou a repercussão do documentário em seu Instagram: “Agora todo mundo e todo o mundo sabe o que aconteceu com você! 30 anos depois, a justiça se fez”.

“Agora todo mundo e o mundo todo sabe o que aconteceu com vc Dani!!! 30 anos depois a justiça se fez!!! #justiça #mundo”, celebrou Raul Gazolla, viúvo de Daniella.

Sobre o documentário “Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez” O documentário mostra detalhes da morte da filha da escritora Gloria Perez, a investigação do caso e o julgamento de Guilherme de Pádua. Trazendo depoimentos de amigos da atriz, como Claudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Mattar e também depoimentos de Raul Gazolla e da mãe de Daniella Perez.

Guilherme (seu parceiro de cena na novela De Corpo e Alma) cometeu o assassinato da jovem Daniella com ajuda de sua mulher, Paula Thomaz, com 18 punhaladas. O corpo da atriz foi encontrado perto de um matagal na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite de 28 de dezembro de 1992.

