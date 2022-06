Padre é afastado após ter relações sexuais com noivo de casamento que celebrou

O Padre Júlio Cezar Souza Cavalcante, da paróquia de Nossa Senhora de Candelária, em Natal, no Rio Grande do Norte, foi afastado pela Arquidiocese depois que áudios revelando uma relação sexual do Padre com um noivo foram divulgados nas redes sociais. O perfil do Twitter @diogesluiz divulgou os áudios na sexta-feira, 03, e o caso repercutiu. É possível ouvir a esposa dizendo que irá pedir anulação do casamento e questionando Padre Júlio sobre o caso. Ele confirma o ato, dizendo que tudo ocorreu antes da cerimônia, entre os anos de 2010 e 2012, e que o caso acabou logo depois do sacramento. O Padre repetiu constantemente que tinha ‘respeito’ pela mulher e que foi um ‘momento de fraqueza’. A Arquidiocese emitiu uma nota determinando o afastamento do sacerdote de ‘todas as suas funções ministeriais’ e disse que irá abrir uma investigação prévia para que as possíveis responsabilidades sejam averiguadas.

Leia também

Datena nega que desistiu de candidatura ao Senado: ‘Estão com medo de eu ganhar’



Ministério da Saúde investiga seis casos de varíola dos macacos no Brasil



Ouça os áudios no perfil: