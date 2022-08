Pagotrap: Wall Cardozo fecha ciclo de seu primeiro EP com clipe gravado em Camaçari

O EP Ehlo foi um grande marco pessoal para Wall Cardozo, rapper soteropolitano conhecido por fazer tudo sozinho: escreve, produz, grava, edita e roteiriza. O fechamento do ciclo do trabalho lançado em janeiro de 2020, no entanto, foi mais coletivo. Em ritmo de festa, ele gravou o clipe de ‘Pampampam’, o pagotrap que joga o astral do trabalho lá pra cima e que foi lançado na noite desta quinta-feira (18).

O clipe foi gravado no Espaço Cultural Nalaje, em Camaçari, durante a primeira edição do DiPam, evento próprio do rapper. “Achava que Ehlo merecia um melhor encerramento pela importância que tem o trabalho para minha carreira e esse clipe foi a melhor maneira que encontrei para fechar esse ciclo. Estive ao lado de amigos, minha equipe e pessoas que admiram meu trabalho durante essa gravação. Foi especial, assim como Ehlo”, explica o rapper. Assista ao clipe no player abaixo.

A pandemia foi um duro golpe na carreira de Wall Cardozo, mas o artista não ficou parado e lançou singles como ‘No Hype do Rap’, ‘Bagulhão’ (parceria com 16 Beats) e participou do Feat SSA lançando ‘Ranço de Salcity/Quando cê me chama’ ao lado de Bel4triz, Dactes, Lucas Kintê e Vírus.

Após o lançamento do clipe, Wall Cardozo quer olhar para o futuro. O artista está sendo produzido e caminhando ao lado do DJ Ladrãosó, do Nalaje Rec, e os dois preparam uma série de novidades para este segundo semestre: que vão desde um novo show, a parcerias e, claro, novas músicas.

O clipe foi gravado pelo fotógrafo e film maker Rafael Rodrigues, com edição e roteiro assinadas pelo próprio Wall Cardozo. A produção fica por conta de Talu Reis e Eliza Braz.