Pai de Ana Clara, Papito, desabafa sobre depressão após divórcio: “Emagreci onze quilos”

Durante uma entrevista para a Quem, Ayrton Lima, pai da apresentadora Ana Clara e também ex-BBB, abriu o coração e desabafou sobre seu divórcio com Eva Mello, com quem ficou por quase trinta anos e se separou em maio de 2020, durante a pandemia da Covid-19.

+ Empinando, Larissa Manoela exibe volume impressionante no decote: “Nem precisa de silicone”

“Eu emagreci 11 quilos na minha separação. Foi complicado recuperar por causa da depressão. Ainda falta ganhar uns 6 quilos. O corpo forte é porque eu malho”, explicou Papito, que se considera um homem bem vaidoso. “A gente tem que se olhar e se achar bonito. Eu passo creme, sou um homem vaidoso”.

“Ainda tenho depressão. Quando conheci a mãe da Ana Clara, eu tinha 30 anos e o meu sonho era ter dois filhos. Não sei mais como se conquista uma mulher. A gente desaprende. Para mim, é complicado viver sozinho com 58 anos e ter que reconstruir minha vida”, finalizou Papito.

Ana Clara revela que o Rock in Rio é um ‘marco’ na sua carreira Com todo o seu sucesso como apresentadora em diversos programas da Globo, a ex-BBB Ana Clara está marcando presença na cobertura do ‘Rock in Rio’, transmitido no canal do YouTube ‘Humor Multishow’, ao lado de Blogueirinha (Bruno Matos).

Durante uma entrevista ao Splash Uol, Ana Clara desabafou sobre a nova experiência. “Eu gosto muito de fazer coisa ao vivo, né? Mas o ‘Rock in Rio’ é sempre uma surpresa, porque é um festival extremamente eclético, então é muita coisa para a gente estudar. A única coisa que me deixa nervosa, acho que é [ter que] lembrar de tudo. Mas, graças a Deus, a nossa equipe é super coesa. Então não estou tensa, vai dar tudo certo”, declarou.

A apresentadora fez a cobertura do festival em 2019, antes da pandemia, e atualmente se considera com maior experiência para poder assumir o comando da atração sobre o evento. “O Rock in Rio é um marco na minha história profissional. Acredito que evoluí profissionalmente. A prática leva a gente para um lugar muito importante, que é o de conhecimento”, explicou a ruiva.

