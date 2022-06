Pai de Luciana Gimenez deixa herança de R$ 2 milhões para desconhecida

A coluna LeoDias descobriu que o falecido pai de Luciana Gimenez, João Alberto Morad, deixou uma herança de mais de R$ 2 milhões, mas ao contrário do que se poderia imaginar, a beneficiária dessa bolada não foi a apresentadora do Superpop (RedeTV!), e sim uma mulher identificada como Carla Leoniuk, completamente desconhecida pela artista e seus familiares.

A comerciante, que mora na Zona Leste de São Paulo, ganhou o direito a uma apólice de R$ 2.051.149,27, que por enquanto tem somente ela como dona.



Luciana Gimenez revelou que foi vítima de assédio quando ainda tinha 12 anos

O programa estreou no sábado (14/5), às 18h30

Luciana Gimenez

Ela afirma que quer mostrar sua versatilidade no programa, e provar que vai além do conhecido SuperPop

Luciana Gimenez

Ela renovou contrato com a Rede TV! mas série pode ser produzida para a web

De todo o dinheiro deixado pelo pai, Luciana Gimenez ficou “apenas” com a quantia de R$ 73 mil reais, além de um título social no Esporte Clube Pinheiros, uma Pajero de 2009 no valor de R$ 35 mil reais, 50% da empresa agropecuária Tapajós e uma outra conta com R$ 326 mil reais.

Segundo nossa apuração, Gimenez e nenhum outro familar sabe se Carla tinha algum tipo de relacionamento com ele.

